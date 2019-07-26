Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском районе прошла областная акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Ежегодная акция проходит в Кузбассе с 2001 года. Мероприятие направлено на оказание помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей в приобретении товаров для школы.
В результате акции 202 семьи получили возможность подготовить детей к школе. 194 семьи на 5 тысяч рублей приобрели канцелярские товары, одежду, школьную форму. 8 семей, в которых воспитывается более 4-х детей, получили на подготовку к школе по 10 тысяч рублей. Денежные средства были выделены из областного бюджета.
Перед началом акции с детьми работали аниматоры, также ребятишек развлекали ростовые куклы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/07/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке в воскресенье перекроют центральные улицы
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятия, посвященного...
В Кемерове пропала 45-летняя женщина
В Кемерове пропала 45-летняя Галина Васильевна Козымаева. 17 июля 2019 года она ушла из дома в...
Кемеровчанин до смерти забил друга из-за женщины
В Кемерове будут судить мужчину, который до смерти избил друга. Об этом Сибдепо рассказали в СО по...
Буду убивать: кузбассовец угрожает отравить всех кошек во дворе
Житель города Мыски сообщил в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте», что намерен...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus