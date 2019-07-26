В Тяжинском районе прошла областная акция «Первое сентября – каждому школьнику»

В Новокузнецке в воскресенье перекроют центральные улицы В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятия, посвященного...

В Кемерове пропала 45-летняя женщина В Кемерове пропала 45-летняя Галина Васильевна Козымаева. 17 июля 2019 года она ушла из дома в...

Кемеровчанин до смерти забил друга из-за женщины В Кемерове будут судить мужчину, который до смерти избил друга. Об этом Сибдепо рассказали в СО по...