В Тяжинском районе прошла областная акция «Первое сентября – каждому школьнику»

Ежегодная акция проходит в Кузбассе с 2001 года. Мероприятие направлено на оказание помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей в приобретении товаров для школы.
В результате акции 202 семьи получили возможность подготовить детей к школе. 194 семьи на 5 тысяч рублей приобрели канцелярские товары, одежду, школьную форму. 8 семей, в которых воспитывается более 4-х детей, получили на подготовку к школе по 10 тысяч рублей. Денежные средства были выделены из областного бюджета.
Перед началом акции с детьми работали аниматоры, также ребятишек развлекали ростовые куклы.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятия, посвященного...
|
В Кемерове пропала 45-летняя Галина Васильевна Козымаева. 17 июля 2019 года она ушла из дома в...
|
В Кемерове будут судить мужчину, который до смерти избил друга. Об этом Сибдепо рассказали в СО по...
|
Житель города Мыски сообщил в популярном городском паблике в соцсети «ВКонтакте», что намерен...