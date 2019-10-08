В Тяжинском районе прошла областная благотворительная акция

Овощной продукцией обеспечиваются граждане, относящиеся к следующим категориям: инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме. В этом году по решению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева список получателей был расширен. В него вошли: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; блокадники; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена трудовой Славы и Герои Труда.

В Тяжинском районе овощной набор получили 35 человек. Вес одного набора – 80 кг (50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты). Доставку овощной продукции из СПК «Береговой» Кемеровского района осуществил индивидуальный предприниматель Андрей Викторович Чекменев.

Доставку овощных наборов и открыток от губернатора С. Е. Цивилева до благополучателей обеспечили сотрудники Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Также оказали содействие главы сельских поселений и волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Демид Ануфриев, Кирилл Кузнецов, Артем Костюнин, Илья Скрипаль, Роман Сулеманов и Виталий Паркин.