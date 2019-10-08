Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском районе прошла областная благотворительная акция

Овощной продукцией обеспечиваются граждане, относящиеся к следующим категориям: инвалиды-колясочники и инвалиды, находящиеся на постоянном постельном режиме. В этом году по решению губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева список получателей был расширен. В него вошли: инвалиды и участники Великой Отечественной войны; военнослужащие, проходившие военную службу в войсковых частях, не входящих в состав действующей армии; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; блокадники; полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена трудовой Славы и Герои Труда.
В Тяжинском районе овощной набор получили 35 человек. Вес одного набора – 80 кг (50 кг картофеля, по 10 кг моркови, свеклы, капусты). Доставку овощной продукции из СПК «Береговой» Кемеровского района осуществил индивидуальный предприниматель Андрей Викторович Чекменев.
Доставку овощных наборов и открыток от губернатора С. Е. Цивилева до благополучателей обеспечили сотрудники Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района. Также оказали содействие главы сельских поселений и волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума Демид Ануфриев, Кирилл Кузнецов, Артем Костюнин, Илья Скрипаль, Роман Сулеманов и Виталий Паркин.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Футбольное поле за 30 миллионов рублей появилось в Кузбассе
Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе. Теперь благодаря участию в...
Четыре главы территорий Кузбасса покинули свои посты
На неделе в Кузбассе произошли массовые кадровые перестановки, в четырех территориях сменилось...
В Кемерове нашли артефакты бронзового века
Ирменцы, осевшие в бронзовом веке на правом берегу Томи, занимались скотоводством, ткачеством,...
В Новокузнецке ребёнка закрыли на балконе
В полицию Новокузнецка поступило сообщение от жительницы многоквартирного дома на улице Тореза. Она...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus