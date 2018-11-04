В Тяжинском районе прошла профилактическая операция «Пламя»

На кузбасских трассах установят 10 камер фотофиксации нарушений ПДД Для безопасности движения на кузбасских трассах до конца года установят ещё 10 камер фото- и...

Братья из Кузбасса похитили тракториста и сломали пенсионерке ногу 4 ноября 2018 года братья из Новокузнецкого района на личной машине подъехали к дому тракториста,...

Ученик против учителя: в Новокузнецке разгорелся провокационный спор В Новокузнецке разгорелся культурный спор, в центре которого оказались археолог Роман Мартюшов и...