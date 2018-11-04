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В Тяжинском районе прошла профилактическая операция «Пламя»

Акция направлена на разъяснение требований пожарной безопасности в быту, для предотвращения пожаров и гибели на них людей. Глава Акимо-Анненского сельского поселения Светлана Эмильевна Аверина совместно с главным специалистом администрации Галиной Валентиновной Федоровой провели подворовые обходы многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.
В ходе обходов разъясняли требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации печей и электрических приборов проверили наличие и работоспособность ранее установленных автономных дымовых пожарных извещателей, вручили листовки и памятки по пожарной безопасности. Всего в поселении обходами было охвачено 14 семей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/09/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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