В Тяжинском районе прошла профилактическая операция «Пламя»

Акция направлена на разъяснение требований пожарной безопасности в быту, для предотвращения пожаров и гибели на них людей. Глава Акимо-Анненского сельского поселения Светлана Эмильевна Аверина совместно с главным специалистом администрации Галиной Валентиновной Федоровой провели подворовые обходы многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.
В ходе обходов разъясняли требования пожарной безопасности, порядок эксплуатации печей и электрических приборов проверили наличие и работоспособность ранее установленных автономных дымовых пожарных извещателей, вручили листовки и памятки по пожарной безопасности. Всего в поселении обходами было охвачено 14 семей.
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