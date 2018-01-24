В Тяжинском районе прошла проверка работы котельных в условиях аномальных морозов

В состав комиссии вошли представители администрации района, муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства и МЧС. При проверке котельных серьезных нарушений выявлено не было. Все они обеспечены необходимым запасом угля, создан и аварийный запас материально-технических ресурсов, запчастей, оборудования.

В связи со сложной метеообстановкой глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В его работе приняли участие руководители учреждений социальной сферы, отдела МВД России по Тяжинскому району, теплоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ, транспорта, дорожного хозяйства, энергетики и др.

С 23 по 29 января 2018 года в Кемеровской области введен режим повышенной готовности системы жизнеобеспечения населения. Аварийно-спасательные формирования будут приведены в готовность к действиям по предназначению. Также должны быть организованы стационарные мобильные пункты обогрева, пункты питания для автомобилистов, мобильные автозаправочные станции. Будут подготовлены к работе резервные источники энергоснабжения.

На особом контроле находятся социально значимые объекты и объекты с круглосуточным пребыванием людей – детсады, школы, больницы. Также большое внимание уделяется работе общественного транспорта. По возможности будет рассмотрен вариант увеличения количества автотранспорта на маршрутах.

Глава Тяжинского муниципального района С. Н. Кошкин подчеркнул, что только четкая, скоординированная работа всех служб, организаций и предприятий может обеспечить безопасное прохождение периода аномально низких температур. Также следует активнее вести разъяснительную работу с населением.