В Тяжинском районе прошли крещенские купания

В деревне Тяжиновершинка традиционные купания состоялись на источнике. В селе Старый Тяжин купель была оборудована на реке Тяжин. В поселке Итатский купания прошли на реке Итатка. Здесь также прошел крестный ход во главе с настоятелем храма святителя Николая Чудотворца отцом Алексеем Чертковым.

У купелей местными властями были оборудованы места для переодевания и обогрева купальщиков, стоянки автомобилей. Также было организовано дежурство полицейских, спасателей, медиков скорой медицинской помощи и представителей органов местного самоуправления.