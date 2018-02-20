В Тяжинском районе прошли масленичные гуляния

В Тяжине на площади Ленина состоялись народные гулянья, посвященные проводам русской зимы «Масленица угощай! Все былиночки подавай!»

На открытии праздника состоялось маскарадное шествие от спорткомплекса «Юность» до площади Ленина учащихся школ района, работников социальной сферы, студентов Тяжинского агропромышленного техникума. Участники маскарадного шествия получили Благодарственные письма главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова и сувенирную продукцию.

Также состоялись «Молодецкие игры» между командами районной больницы, УК «Стройтранссервис», предпринимателей «Опора России», села Преображенка, Тяжинского АТП, ООО «Кузбассконсервмолоко». Команды померялись силами в конкурсах: «Поднятие гири», «Бой на бревне», «Перетягивание каната». Победила в молодецких играх команда села Преображенка. Второе место заняла команда АТП, и третье место досталось производителям сгущенного молока.

Все команды-победительницы получили Благодарственные письма главы поселения и сувенирную продукцию. Предприниматель Евгений Фатыхович Галямов оказал спонсорскую помощь и вручил сертификаты на сумму 1 тысяча рублей за волю к победе команде «Опора» (капитан Зинаида Михайловна Тюрина), команде Тяжинской ЦРБ (капитан Тамара Ильинична Мартынкина) и команде УК «Стройтранссервис» (капитан Сергей Геннадьевич Вакуленко).

На центральной площади районного центра состоялась праздничная ярмарка и хоровод. Все желающие могли покататься на лошадях и осликах. Для зрителей была представлена театрализованная концентратная программа с участием ансамбля танца «Радость», фольклорного ансамбля «Росинка» и ансамбля «Чаровница».

Посоревновались тяжинцы и в лазании на столб. Самыми смелыми оказались: Анатолий Денисович Сысаров и Денис Александрович Безмылов из села Преображенка, Константин Александрович Шалаев из поселка Тяжинский. Кульминацией праздника стал праздничный стол со сладкими пирогами и наваристой кашей. Завершились народные гуляния сожжением чучела Масленицы.

Масленичные гуляния прошли в поселке Итатский.

Возле Дома культуры звучала музыка, ряженые встречали гостей и угощали блинами. Затем прошло театрализованное представление «Масленица на дворе». Со сцены звучали песни, шутки, прибаутки.

Итатские богатыри соревновались в перетягивании каната, поднятии гири, лазили на столб, устраивали бой мешками на бревне. Дети участвовали в петушином бою, соревновались в конкурсе частушек. Веселым развлечением для ребятни стало катание на лошади, которую любезно предоставил Сергей Давыдов. Финалом народного гуляния стало сожжение чучела.

В Чулымском сельском Доме культуры прошла детская игровая программа, посвященная проводам зимы. Для ребятишек были устроены викторины, перетягивание каната, скачки на деревянных лошадках, конкурс пословиц про масленицу и многое другое. Дети пели заклички, знакомились с историей проведения этого праздника. В финале игровой программы ребят ждал сладкий стол с вкусными блинами.