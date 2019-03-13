В Тяжинском районе прошли масленичные гуляния

В Тяжине состоялся праздник проводов русской зимы «Масленица в валенках». По итогам турнира по русскому хоккею с мячом на валенках сильнейшей оказалась команда спорткомплекса «Юность». Второе место заняла сборная команда детских садов поселка Тяжинский, на третьем месте – команда села Преображенка. Турнир был проведен по инициативе тяжинских единороссов. Победителям вручили почетные грамоты и сладкие призы.

Затем состоялось костюмированное шествие, к которому присоединились участники молодецких игр. В торговых рядах на центральной площади тяжинцы и гости поселка могли полакомиться шашлыками, пельменями, блинами и выпечкой. Здесь же действовала красочная фотозона «Сельский двор». Школы района развернули выставку затейливо украшенных валенок. Было организовано катание на осликах и упряжках лошадей.

В молодецких играх победила команда «Кузбассконсервмолоко», на втором месте – команда Тяжинской районной больницы, и третье место досталось команде села Преображенка. Победители награждены грамотами главы Тяжинского городского поселения и денежными премиями, а также сертификатами на приобретение товаров от спонсора – ООО «Адмирал». В ходе концертной программы, самодеятельные артисты и работники культуры порадовали земляков своим творчеством. Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы.

В посёлке Итатский перед городским Домом культуры состоялось театрализованное представление «Масленица на дворе». Песни, шутки, прибаутки звучали со сцены. Итатцы соревновались в перетягивании каната, поднимании гири, лазили на столб, «сражались» мешками на бревне. Ребятишки участвовали в игровых программах. Также для детей было организовано катание на лошади.

В Прокопьевском сельском клубе собравшиеся послушали сказку-легенду «Маслена». На масленичных гуляниях блинное меню было представлено на любой вкус, с сытными и сладкими начинками. Здесь же можно было согреться горячим чаем и отведать натурального морса из брусники.

На территории Сандайского СДК собрались жители села Сандайка и гости из деревни Теплая Речка. Дети, молодежь и взрослые принимали активное участие в конкурсной программе, которую проводили скоморохи. В конкурсе едоков – участники праздника ели блины на скорость. В конкурсе «Забрось шайбу в круг» – соревновались между собой не только зрители, но также «Зима» с «Весной». Селяне состязались в армреслинге, перетягивании каната, метали валенки. Участники вокальной группы «Зорянка» и детской вокальной группы «Искорки» исполняли задорные частушки и песни. Завершился праздник сожжением чучела Масленицы и хороводом.

Весело и дружно проводили зиму в селе Бороковка. Работники культуры подготовили театрализованное представление, веселые конкурсы и состязания. Всех участников от души угощали блинами и сладостями. Затем под дружные аплодисменты бороковцы сожгли чучело Зимы.