В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные 5-летию воссоединения Крыма с Россией

В библиотеке деревни Акимо-Анненка состоялась беседа, участникам которой была предоставлена информация об исторических событиях: Крымской войне 1854 года, разгроме Врангеля в Крыму в ноябре 1920 года и обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. В Прокопьевском сельском клубе заведующая сектором Наталья Сергеевна Лизунова вместе с детьми обсудила это историческое событие за круглым столом.

В Нововосточной средней школе работники библиотеки и клуба Ульяна Алексеевна Голикова и Екатерина Петровна Шилова провели познавательный час «Россия и Крым вместе». Учащиеся 6 и 7-х классов узнали об истории Крыма, о референдуме 2014 года и современном политическом положении Крыма и Севастополя. Особый интерес у школьников вызвал просмотр созданного ребятами-артековцами фильма о международном детском оздоровительном лагере «Артек». Дети также прослушали обзор книг из серии «История России» рассказывающих о присоединении Крыма к Российской империи согласно манифеста Екатерины Великой, о первой и второй обороне города Севастополя.

В поселке Тяжинский на спортивной площадке перед средней школой № 1 прошла детская игровая программа, а возле районного Дома культуры «Юбилейный» – праздничный концерт. В клубе Парка культуры и отдыха для учащихся 5 «А» класса Тяжинской средней школы № 3 прошла познавательная программа «Крым и Россия – мы вместе!» После просмотра документального фильма дети ответили на вопросы викторины и поделились впечатлениями о красоте полуострова.

В Тяжинском детсаду «Березка» состоялся концерт преподавателей и учащихся младших классов Тяжинской детской школы искусств № 31 «Крымская весна». Перед зрителями прозвучали детские пьесы в исполнении ансамбля народных инструментов «Миниатюра». Также выступили бывшие выпускники детсада, ныне учащиеся фортепианного отделения и отделения фольклора: Анастасия Чешева, Кира Глушкова, Полина Азарова. Затем ведущая Ольга Александровна Воронкова познакомила детей с такими музыкальными инструментами как фортепиано, аккордеон, баян, домра, балалайка и контрабас. В Тяжинской детской школе искусств № 31 прошел турнир по настольному теннису среди работников школы и членов их семей, посвященный 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Победителем турнира стал Николай Иванович Есип.