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В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные Дню государственного флага

В поселке Листвянка прошла познавательно-игровая программа для детей «Своею Родиной горжусь!». В акции «Российский триколор» приняло участие более 30 человек. В этот день прошел традиционный велозаезд. Все участники праздника получили сладкие призы.
В Акимо-Анненском СДК состоялась познавательная беседа с детьми. Художественный руководитель Лариса Худжатулловна Павленко подготовила для них много полезной информации. Ребятишки познакомились с историей праздника, узнали значение цветов триколора. Затем волонтер Лариса Владимировна Леонова провела с детьми спортивные эстафеты.
В селе Ступишино сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района провели для получателей социальных услуг мастер-класс по изготовлению российского триколора из бумаги в технике аппликации. Пожилые люди, проживающие в районном Доме ветеранов, вырезали ромашки из синей, красной, белой бумаги и прикрепляли их на шаблон флага. В конце занятия у каждого ветерана получилось оригинальное праздничное украшение для помещения, сделанное своими руками.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/08/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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