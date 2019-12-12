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В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ

В клубе парка культуры и отдыха поселка Тяжинский состоялось торжественное вручение паспортов «Я - гражданин России». На мероприятии присутствовали молодые граждане Тяжинского района, достигшие 14 лет (5 человек), их родители, учащиеся Тяжинской средней школы № 3 и почетные гости.
Начальник миграционного пункта отделения МВД России по Тяжинскому району Ольга Николаевна Луценко рассказала об истории паспорта. Председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин поздравил ребят с получением паспорта гражданина Российской Федерации и вручил им сладкие подарки от местного отделения политической партии «Единая Россия».
Ребята приняли участие в викторине на знание истории государства и знание Конституции РФ. Специалист отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Любовь Евгеньевна Никифорова вручила ребятам памятные подарки. Для всех участников мероприятия прозвучала песня о Родине в исполнении Надежды Панкратовой.
В детском саду «Домовенок» поселка Октябрьский прошло познавательно-развлекательное занятие «Сегодня – День Конституции». Воспитатель Татьяна Федоровна Мельник в процессе показа слайдов «Наша Родина – Россия» рассказала старшим дошкольникам о главном документе – Конституции.
Затем в игровой форме ребятишки познакомились с некоторыми пунктами Конституции, касающимися прав детей. О праве на медицинскую помощь дошкольники узнали, инсценируя сказку Корнея Чуковского «Доктор Айболит». Также дети узнали о праве на образование.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/12/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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