В Тяжинском районе прошли мероприятия посвященные Дню космонавтики

Работники Даниловского сельского Дома культуры совместно с библиотекарями провели познавательно-игровой час «Большое космическое путешествие». Библиотекарь Ирина Александровна Поликарпова рассказала детям об интересных фактах из биографии первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина, о строительстве космодрома Байконур, а также о том, как проходила подготовка к полету.
Затем ребята приняли участие в космической игре – отвечали на вопросы, отгадывали загадки, и при этом узнавали много нового и интересного. Экипажам пришлось пройти немало испытаний, прежде чем они благополучно вернулись на Землю. Также участники познавательно-игрового часа познакомились с книжной выставкой.
Воспитатель детского сада «Домовенок» поселка Октябрьский Ирина Александровна Маркова провела с ребятишками увлекательную игровую программу космической тематики. Во время космического путешествия дети «встретили» собак-космонавтов Белку и Стрелку и рассмотрели скафандры космонавтов.
По пути следования ребятишки отгадывали загадки, находили жилища инопланетян и строили ракеты из подручного материала. Затем состоялся парад Планет. Воспитанники детсада представляли планеты Солнечной системы и давали им краткую характеристику.
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