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В Тяжинском районе прошли мероприятия, посвященные Международному дню пожилых людей

В районном Доме культуры «Юбилейный» состоялось торжественное собрание. С праздником представителей старшего поколения поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для ветеранов праздничную концертную программу.
В Итатском Доме культуры ведущими праздничного концерта «Пусть будет теплой осень жизни» стали дети. Открыл программу вокальный ансамбль «Искорки» Итатского ДЮЦ с песней «Добрый день, люди». С танцевальными номерами выступили воспитанники детсада «Гусельки» и учащиеся Итатской средней школы. Валентина Озерова, Зинаида и Андрей Карташевы прочитали стихотворения Эдуарда Асадова, Инны Бронштейн, Юлии Друниной.
Музыкальные подарки для представителей старшего поколения подготовили участники вокальных ансамблей «Виражи» и «Барыня», вокального трио «Бабье лето», вокального дуэта «Надежда», вокальных ансамблей «Подруженьки» и «Узорица», а также солисты Владимир Изупов, Лина Гридина, Наталья Батракова, Мария Бобровская, Виктория Новикова и Анжелика Рудакова. Перед собравшимися выступили участники народного коллектива, лауреата международных конкурсов, ансамбля русской песни «Сибиряки». Финальную точку праздника поставили сами зрители, исполнив любимые песни старшего поколения.
Также в этот день все желающие могли посетить выставки произведений мастеров декоративно-прикладного искусства «Мы в творчестве славим любимый район» и «Добрых рук мастерство», выставки рисунков «Золотая осень» и «Наши бабушки», картин Екатерины Подкорытовой «Настроение – осень», выставку Алексея Эйсак «Взгляд художника», выставку поделок «Овощной калейдоскоп».
В Акимо-Анненском СДК состоялась праздничная программа «Ваши глаза нам дарят тепло». Участники художественной самодеятельности исполнили песни прошлых лет. Также прошла конкурсно-игровая программа для ветеранов. При поддержке спонсоров Елены Петровны Катенович и Ларисы Михайловны Дорошенко было организовано чаепитие. В честь Международного дня пожилых людей председатель Совета народных депутатов Акимо-Анненского сельского поселения Владимир Степанович Назаров и главный специалист администрации поселения Галина Валентиновна Федорова на дому поздравили маломобильных ветеранов с праздником.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/10/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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