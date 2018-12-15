В Тяжинском районе прошли специальные учения по организации поиска и возращения самовольно ушедших детей и подростков



Это было сделано в целях реализации федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», совершенствования межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактики самовольных уходов несовершеннолетних, на основании распоряжения главы Тяжинского муниципального района.

Была создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам, председатель муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Оксана Васильевна Коновалова, начальник управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Ольга Николаевна Саватейкина, начальник управления образования администрации Тяжинского муниципального района Светлана Вячеславовна Погуляева, начальник управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Алексей Васильевич Суханов, главный врач Тяжинской районной больницы Денис Александрович Кузьмин, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский и старший инспектор ГПДН отдела МВД России по Тяжинскому району Наталья Анатольевна Тимченко.

Начались учения с социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Директор Оксана Васильевна Карабанова рассказала о профилактической деятельности в учреждении, направленной на предупреждение самовольных уходов. Члены рабочей группы задали ряд вопросов коллективу о порядке действий в случае самовольного ухода. Сотрудники чётко отвечали на все поставленные вопросы, приводили примеры из практики.

После посещения Тяжинской районной больницы и Тяжинского агропромышленного техникума, руководители отправились в детский дом «Ласточкино гнездышко». Директор Елена Александровна Жунда поприветствовала участников совместных специальных учений, а заместитель директора Елена Федоровна Павлова ознакомила с алгоритмом взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации поиска и возвращения воспитанников детского дома.

По итогам совместных специальных учений по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации поиска и возвращения самовольно ушедших детей и подростков, в протокол были внесены рекомендации для учреждений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних, а также предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия.