В Тяжинском районе прошли традиционные Крещенские купания

Как и в прошлом году, купание было организовано в деревне Тяжиновершинка и поселке Итатский. В селе Старый Тяжин на реке Тяжин Крещенские купания в этом году не проводились по причине недостаточной толщины льда.
Для обеспечения безопасности населения в местах купания дежурили сотрудники МЧС, медики, полицейские и представители администрации района. Также были организованы места для обогрева купальщиков.
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