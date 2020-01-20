В Тяжинском районе прошли традиционные Крещенские купания

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Крещением и окунулся в прорубь Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех жителей региона с великим праздником Крещения...

Кузбасские старики в возрасте от 70 до 80 лет лишились льготы Еще несколько месяцев была неразбериха, когда пенсионерам, имеющим право на эту льготу, начисляли...

В Кузбассе ночью на пожаре спасли 25 человек В субботу ночью в городе Киселевске, что в Кемеровской области, произошел сильный пожар в...