В Тяжинском районе прошло учение

К участникам учения по теме «Проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии на федеральной автодороге Р-255» обратился первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков. Руководил занятием директор единой дежурно-диспетчерской службы Тяжинского муниципального района Николай Николаевич Николаенко.

Был отработан ряд вопросов: «Организация аварийно-спасательных работ, расстановка сил и средств», «Деблокирование пострадавшего», «Алгоритм действий при оказании первой доврачебной помощи пострадавшим при ДТП».

Спасение пострадавших в дорожно-транспортном происшествии во многом зависит от оперативной работы органов управления и от взаимодействия между силами, привлекаемыми к спасательным работам: ЕДДС (служба-112), подразделениями МВД, поисково-спасательными отрядами МЧС, медицинскими бригадами скорой медицинской помощи и дорожными службами.

Большое значение имеют степень подготовленности аварийно-спасательных формирований, наличие необходимых средств спасения, применяемые спасательные технологии. Все прибывшие представители МЧС, МВД, ДПС, СМП, дорожная служба «Автодор», Тяжинское ГП АТП показали хорошие знания и умения по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.