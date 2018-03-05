В Тяжинском районе прошло вручение юбилейных медалей «75 лет Кемеровской области»

В районном Доме культуры «Юбилейный» заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу Елена Анатольевна Жидкова в торжественной обстановке вручила награды 29 жителям района.
Самодеятельные артисты и работники культуры выступили на торжественном мероприятии с концертной программой.
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