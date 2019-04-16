В Тяжинском районе проводится операция «Пламя»

Операция направлена на выявление нарушений при использовании населением печного отопления, электропроводки, на профилактику пожарной безопасности и гибели людей. В первую очередь, это семьи с детьми.

В профилактической операции принимают участие сотрудники отделения надзорной деятельности и профилактической работы Тяжинского и Тисульского районов УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, специалисты администрации Тяжинского городского поселения и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Участники операции в очередной раз посетили многодетные и неблагополучные семьи. Памятки о пожарной безопасности вручены 32 многодетным семьям. Также проводились беседы с родителями и детьми. Говорили о том, как вести себя при пожаре, проговаривали с детьми куда звонить, к кому обращаться, рассказывали о случившихся пожарах. Взрослых проинформировали о введении на территории Кемеровской области с 15 апреля по 15 июня особого противопожарного режима, особо подчеркнув, что жечь сухую траву в огородах и около дома – запрещено.