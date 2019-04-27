В Тяжинском районе с рабочим визитом побывал губернатор Кузбасса

В Тяжинской средней школе № 2 Сергей Евгеньвич Цивилев вручил ребятам спортинвентарь – баскетбольные, волейбольные и футбольные мячи. Губернатор поручил благоустроить территорию школы, пообщался со школьниками и предложил им включиться в работу по составлению проекта ремонта учреждения.

В Тяжинской школе № 2 обучаются 392 школьника. Для них организованы спортивные секции по волейболу, баскетболу, шахматам. Двухэтажное здание школы построено в 1963 году. С тех пор капитального ремонта не проводилось. На 2020 год запланирован капитальный ремонт этой школы. Здесь будут заменены кровля, полы, системы отопления и водоснабжения, электропроводка. Вместо обветшавших окон и дверей строители установят современные пластиковые изделия. Также здесь появится уличная спортивная площадка.

На площади Победы губернатор и глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин возложили цветы к мемориалу тяжинцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Мемориальный комплекс будет реконструирован – такое поручение дал губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев во время посещения памятного места.

Мемориал был построен в 1978 году, в 2015 году композицию дополнили плиты с фамилиями погибших героев Великой Отечественной войны. Реконструкции с момента установки не проводилось. На центральной стеле мемориала изображена фигура солдата со спасённой девочкой на руках. Барельеф в миниатюре повторяет памятник советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке. Прототипом при создании всемирно известного монумента стал кузбассовец Николай Масалов, который при штурме Берлина в апреле 1945 года вынес из-под огня трехлетнюю немецкую девочку.

На сегодняшний день уже разработан проект реконструкции мемориала. После экспертизы он будет представлен для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Проект предполагает благоустройство территории, организацию парковой зоны, замену асфальтного покрытия и др.

Затем губернатор посетил музейную экспозицию, посвященную Николаю Ивановичу Масалову в центральной районной библиотеке. Было принято решение присвоить имя Героя Кузбасса Н. И. Масалова Тяжинской средней школе № 1. На Аллее Героев будет установлен портрет легендарного кузбассовца. Также решено открыть в Тяжинском районе центр патриотического воспитания имени Николая Ивановича Масалова. Жители района поддержали инициативу губернатора о подготовке обращения в соответствующие органы власти о присвоении звания Героя России Н. И. Масалову.

Во время посещения Тяжинской районной больницы губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев отметил высокий уровень ремонта, проведенного в родильном отделении.