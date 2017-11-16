В Тяжинском районе собирают средства в помощь пострадавшему от огня колхозу «Боровской» в поселке Валерьяновка

За небольшой промежуток времени в хозяйстве дважды произошли пожары.

26 октября случился поджог колхозного сенного склада, в результате чего огнем было уничтожено 1200 тюков сена. В ночь с 5 на 6 ноября работники колхоза и неравнодушные жители боролись со вторым пожаром. На этот раз на территории фуражного двора сгорело 600 тюков сена. От огня удалось отбить 200 рулонов сена. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В Валерьяновке это не первые случаи поджога. В прошлом году здесь сгорели 600 рулонов соломы и магазин частного предпринимателя.

В этом году из-за крайне неблагоприятных погодных условий хозяйством было заготовлено сена только 70 % от потребности. В результате случившегося в колхозе «Боровской» оказалась под угрозой стабильная работа отрасли животноводства.

Хозяйство нуждается в финансовой или натуральной помощи. Здесь будут рады каждому рублю, тюку сена или соломы. Реквизиты колхоза «Боровской»:

ИНН 4243014517

КПП 424301001

Р/СЧ 40702810956110000010

К/СЧ 30101810800000000782

БИК 043207782

В Кемеровском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Кемерово

652252, Кемеровская обл., Тяжинский район, с. Валерьяновка, ул. Средняя-15, тел. 8 (38449) 31-1-94, электронная почта 31194@mail.ru