В Тяжинском районе соцработники поздравили получателей социальных услуг на дому с юбилеем

Жительнице села Даниловка, вдове участника Великой Отечественной войны, ветерану труда, труженице тыла Антонине Андреевне Фроловой исполнилось 95 лет. Родилась Антонина Андреевна в 1924 году в селе Рязаново Мелекесского района Ульяновской области в многодетной семье, в которой было 6 детей: 3 сестры и 3 брата. Там же окончила 8 классов, затем поступила в ветеринарное училище в районном поселке Мелекесе. В годы Великой Отечественной войны обучилась на курсах связистов и в последний год войны служила в действующей армии. В конце войны оказалась в Дагестане, в селе Новолакском.

Там познакомилась с будущим мужем, который лечился в госпитале после серьезного ранения. После его выписки поженились, он стал работать в школе, преподавал военное дело и физкультуру. Антонина Андреевна начала трудовую деятельность бухгалтером госбанка. В семье появились сын и дочь. В село Даниловка переехали в 1957 году. Антонина Андреевна начала работать бухгалтером в ОРСе, а супруг – учителем в Даниловской школе, где и преподавал до пенсии. Затем Антонина Андреевна трудилась начальником почтового отделения, где она и проработала до пенсии. Совместно с мужем прожили 50 лет. Сейчас о пожилой женщине заботится сын, поэтому в свои 95 лет, она не чувствует себя покинутой и одинокой.

Вдова участника Великой Отечественной войны Любовь Денисовна Казеннова отметила 90-летний юбилей. Любовь Денисовна родилась в 1929 году в деревне Почаевка, где жила до 16 лет, училась сначала в своей сельской школе, а с 5 класса – в деревне Ключевая. Профессию швеи осваивала в поселке Тяжин. Через два года стала мастером, работала в пошивочном цехе, шила брюки, фуфайки. В 1950 году вышла замуж, в последующие годы занималась воспитанием двоих детей. Потом работала в детсаду воспитателем, в райпотребсоюзе кладовщиком, откуда и ушла на пенсию.

Поздравления с 85-летием принимали ветераны труда Александра Илларионовна Фурдилова и Мария Дмитриевна Аникина. А. И. Фурдилова родилась в селе Новоподзорново в 1934 году. После окончания средней школы поступила в технологический институт в городе Красноярске, на лесохозяйственное отделение. После окончания ВУЗа в 1957 году начала трудовую деятельность инженером в лесхозе, но затем из-за болезни дочери по рекомендации врачей с мужем переехали в окруженное хвойными лесами село Тисуль. В 1960 году поступила в педагогический институт на биологический факультет. Окончила его за 2 года, так как многие предметы уже были изучены ранее. Александра Илларионовна 37 лет работала в школе сначала учителем биологии, а затем директором. Вместе с мужем Алексеем Дмитриевичем организовали школьное лесничество. Под их руководством ученики на учебно-опытном участке выращивали саженцы ели, сосны и кедра, занимались посадкой леса. Выращенные деревца продавали, и на вырученные средства ученики Тисульской школы ездили на экскурсии по всей стране. Сейчас Александра Илларионовна немобильна, основной уход за ней осуществляет сын.

М. Д. Аникина родилась в селе Малопичугино. Отца в семье не было, воспитанием девочки занималась мама. Потом они переехали на четвертую ферму (ныне поселок Октябрьский). Семь классов окончила в деревне Ключевая. Замуж вышла в 17 лет. Работала в совхозе разнорабочей, свинаркой. Муж трагически погиб, вырастила и воспитала троих детей. В 1991 году переехала в Тяжин, создала вторую семью. Теперь уже не работала, заботилась о четверых детях мужа, занималась домашним хозяйством. С супругом прожили 37 лет, в прошлом году после болезни его не стало. Основную помощь по дому Марии Дмитриевне сейчас оказывает сын.

Эти женщины-ветераны посвятили свою жизнь на благо района. С юбилеем их поздравили сотрудники центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района, вручили сладкие подарки и пожелали здоровья и благополучия.