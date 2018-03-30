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В Тяжинском районе состоялась лыжная гонка среди обучающихся образовательных организаций и воспитанников ДЮСШ

В соревнованиях приняло участие 58 ребят из шести образовательных организаций района. Соревнования проходили по возрастным категориям, на различных дистанциях: младшая группа (2004 года рождения и младше): мальчики – 1 км, девочки – 1 км., средняя группа (2002 – 2003 г.р.): мальчики– 2 км, девочки – 1 км., старшая группа (2000 – 2001 г.р.): юноши 3 км, девушки – 2 км.
В младшей группе победителями стали:
девочки (1 км)
1 место – Дарья Нюхтикова (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев)
2 место – Юлия Матвеева (ДЮСШ, тренер-преподаватель Марина Николаевна Алексеева)
2 место – Виктория Глазырина (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев)
3 место – Анастасия Лещенко (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев)
мальчики (1 км)
1 место – Никита Жулин (Листвянская СШ, тренер Александр Александрович Погас)
2 место – Максим Гридин (Итатская СОШ, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Максим Владимирович Барсуков)
3 место – Сергей Лазаренко (Тяжинская СШ № 3, Преображенка, тренер Александр Михайлович Мамайсур).
В средней группе победителями стали:
девочки (1 км)
1 место – Арина Михайлова (ДЮСШ, тренер-преподаватель Марина Николаевна Алексеева)
2 место – Анастасия Пасова (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев)
3 место – Александр Короед (Тяжинская СШ № 3, Преображенка, тренер Александр Михайлович Мамайсур)
мальчики (2 км):
1 место – Максим Островлянчик (Тяжинская СШ № 3, Преображенка, тренер Александр Михайлович Мамайсур)
2 место – Никита Музылев (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев)
3 место – Никита Поморцев (Староурюпская ООШ, тренер-преподаватель Петр Николаевич Андреев).
В старшей группе победителями стали:
девушки (2 км)
1 место – Мария Кузнецова (Итатская СШ, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Максим Владимирович Барсуков)
2 место – Анастасия Шильникова (Итатская СОШ, тренеры Владимир Геннадьевич Изупов, Максим Владимирович Барсуков)
3 место – Марина Синякова (Листвянская СШ, тренер Александр Александрович Погас)
юноши (3 км)
1 место – Константин Новиков (Тяжинская СШ № 3, тренер Александр Александрович Кувалдин)
2 место – Максим Латышев (Тяжинская СШ № 3, тренер Александр Александрович Кувалдин)
3 место – Владимир Чернигов (Тяжинская СШ № 3, тренер Александр Александрович Кувалдин).
Участники, занявшие призовые места, награждены почетными грамотами.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/03/2018
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

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