В Тяжинском районе состоялась лыжная гонка среди обучающихся образовательных организаций и воспитанников ДЮСШ

Украина отказалась выдавать автора фейка о трагедии в Кемерово Украина не выдаст России пранкера Евгения Вольнова — автора фейка о "300 погибших" при ...

ГИБДД предупреждает кузбассовцев об опасности на дорогах Плохая погода спровоцирует опасность на дорогах.

Обнаружены трое пропавших без вести после пожара в Кемерово Три человека, о пропаже которых сообщили родственники после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в ...