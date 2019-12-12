В Тяжинском районе состоялась межмуниципальная спартакиада юнармейцев

В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» собрались пять команд юнармейцев: «Ижморская застава» Ижморской средней школы № 1, «Гимназия № 2» города Мариинск, «Патриоты России» Тисульского дома детского творчества, «Барс» Тяжинской средней школы № 3 и команда Тяжинской средней школы № 2.

На протяжении четырех дней ребята проходили различные испытания: подтягивались на перекладине, выполняли комплексное силовое упражнение, метали гранаты, бегали на 60 и 1000 метров. Юнармейцы показали себя в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», в разборке - сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина, в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», в прохождении «Тропы разведчика», в медицинском конкурсе «Если ты остался один на один с пострадавшим», в творческом конкурсе визиток «Моя малая Родина», в конкурсе боевых листков, в исторической викторине «Из истории вооружения Российской армии. От копья до ракеты», а также в конкурсе видеороликов «Подвиг, о котором должны знать».

По итогам спартакиады военно-прикладным и техническим видам спорта «Отчизны верные сыны» сильнейшей оказалась команда «Барс» (ТСШ № 3). На втором месте ребята из Тяжинской средней школы № 2 и третье место досталось команде «Гимназия № 2» (город Мариинск).