В Тяжинском районе состоялся объезд территории Новоподзорновского сельского поселения

В еженедельном объезде приняли участие глава Новоподзорновского сельского поселения Валентина Павловна Кадочникова, главный специалист управления по вопросам защиты семьи и детства Департамента образования и науки Кемеровской области Ирина Александровна Слепкова, руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района, ГИБДД, районного Совета ветеранов и прессы.

Первым пунктом объезда стала деревня Изындаево. Здесь одна из серьезнейших проблем – размывание берега реки Урюп. Каждый год река все ближе подходит к деревне. Один из вариантов решения проблемы – отведение реки в старое русло. Также селян беспокоят перебои в водоснабжении. На проблемном участке водопровода местные власти собираются прочистить трубы воздушным компрессором.

Участники объезда территории посетили сельский Дом культуры, где прошла встреча с жителями деревни Изындаево. Селян беспокоит отсутствие медработника в фельдшерско-акушерском пункте. Нет возможности на месте приобрести необходимые лекарства.

В селе Новоподзорново участники объезда территории побывали в детском саде. Здесь требуется заменить старые окна, на пластиковые стеклопакеты. Есть проблема с кровлей – при ремонте была нарушена технология, и теперь крыша течет. Необходим ремонт кровли. Также воспитанникам нужен новый игровой городок, взамен устаревшего.

В сельском Доме культуры необходимо отремонтировать потолочное перекрытие и кровлю. Также участники объезда побывали в школе. Здесь нужно промыть забитые трубы системы отопления. Также в школе не хватает лыжных ботинок. В ФАПе свободна вакансия фельдшера, желающих работать в медучреждении отдаленного села – нет. Требуется расширение сельского кладбища и установка здесь нового ограждения. Вопросы, поднятые жителями Новоподзорновского сельского поселения, взяты на контроль.