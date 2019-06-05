В Тяжинском районе состоялся объезд территории Нововосточного сельского поселения

В очередном объезде приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, глава Нововосточного сельского поселения Юрий Алексеевич Акимов, руководители структурных подразделений администрации района.
В селе Старый Тяжин посетили фельдшерско-акушерский пункт. Глава района дал поручение руководителю МУП «Водоканал» Александру Михайловичу Саватейкину решить здесь проблему водоснабжения. Также участники объезда территории побывали в Доме культуры, где проводятся работы по укреплению фундамента.
В поселке Октябрьский осмотрели детский сад, библиотеку и почтовое отделение. Сюда же, в здание бывшей школы переведен фельдшерско-акушерский пункт, прежде находившийся в аварийном здании. Глава района поручил проработать возможность секционного регулирования отопления здания.
В поселке Нововосточный участники объезда посетили среднюю школу. Также побывали в Доме культуры, где необходимо усовершенствовать и промыть систему отопления. Администрацией поселения запланирован ремонт мемориала участникам Великой Отечественной войны.
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