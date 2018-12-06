В Тяжинском районе состоялся объезд территории Тисульского сельского поселения



В еженедельном объезде приняли участие первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков, заместители главы района, глава Тисульского сельского поселения Сергей Иванович Абрамов, начальники структурных подразделений администрации района, представители районной больницы, районного Совета ветеранов и прессы.

По ходу движения озвучивались актуальные проблемы и обсуждались возможные пути их решения. Участники объезда территории побывали в Тисульской средней школе. Здесь из-за протекающей кровли на стенах и потолке появился грибок. В спортзале прогнили лаги, на которые настелен пол, из-за чего местами образовались неровности. Из-за старых окон здесь холодно. Спортинвентаря не хватает – на всю школу 8 пар лыж.

В здании школы также располагается детский сад. Дошкольное учреждение укомплектовано всем необходимым оборудованием, новой мебелью. В помещении тепло и уютно. Единственная проблема здесь – недостаток места для размещения музейного уголка. Необходимо дополнительное помещение.

Затем участники объезда территории посетили Тисульский сельский Дом культуры. Очаг культуры располагается в тесном, приспособленном помещении, где нет даже стульев. Селянам приходится довольствоваться лавками. Сценические костюмы, приобретенные артистами за свой счет, хранятся в холодном неотапливаемом подсобном помещении. При обсуждении проблемы возникла идея перевести СДК в здание средней школы, с устройством отдельного входа. Помещение для этого имеется. Такой вариант помимо всего прочего даст экономию бюджетных средств (отопление, техперсонал и так далее).

Здание Тисульской врачебной амбулатории было построено без отмосток. Из-за этого от фундамента и стен не отводится вода, что приводит к проседанию грунта и грозит деформацией конструкции здания. В амбулатории свободна вакансия фельдшера, работает только одна медсестра. Варианты решения кадровой проблемы прорабатываются.