В Тяжинском районе создан клуб военно-исторической реконструкции «Солдаты Победы»

Объединение носит имя героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. В победном 45-ом, во время штурма Берлина, воин-сибиряк, рискуя жизнью, спас немецкую девочку. Знаменщик 220-го гвардейского полка стал прообразом монумента советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке.

За последние годы движение военно-исторической реконструкции охватило практически все страны мира, причем Россия здесь занимает лидирующие позиции. Его истоки уходят в глубину веков, еще в Древнем мире – Египте, Греции и Риме проводились костюмированные представления различных военных побед.

В Тяжинском районе основателем движения военно-исторической реконструкции стал Михаил Тимофеевич Кудринский – глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Преображенка. За свой счет он экипировал роту бойцов в форму красноармейцев и «вооружил» их макетами винтовок Мосина и пистолетов-пулеметов Шпагина.

Среди реконструкторов боевых событий Великой Отечественной войны – труженики сельского хозяйства, педагоги, медики, служащие, работники культуры, предприниматели. Их ротный командир собирает предметы крестьянского быта, документы, фотографии, награды земляков. Все это сберегается для будущего музея боевой и трудовой славы села Преображенка.

Михаил Тимофеевич Кудринский убежден, что воссоздание событий отечественной истории позволяет не только сохранять преемственность поколений, но и понять свое место в современном мире: «Все попытки недругов разобщить нас – бессмыслены. Мы все равно будем жить дружно. Для этого нужно помнить свою историю, тогда мы будем сильными, и никто нас не обидит. Если все будем измерять деньгами, не будет у нас удачи. Все забудется, если перестать ценить дружбу и почитать своих предков».

Уже второй год историческая рота в День Победы проходит по улицам районного центра, участвует в театрализованном представлении. В реконструкции военно-исторических событий задействовали более 50 человек – пехотинцев, матросов, танкистов, кубанских казаков, санитарок и даже военных корреспондентов. Теперь у реконструкторов появилась и восстановленная военная техника – реактивная установка «Катюша», мотоцикл «Ирбит» и легендарная полуторка. Разыскивая раритеты, фермер объехал соседние регионы. После реставрации техника заняла свое место в боевом строю.

Для ее хранения Михаил Тимофеевич отвел отдельные ангары. В ближайшей перспективе здесь будут проходить экскурсии для школьников. Ребята смогут познакомиться с легендарными машинами военной поры и даже посидеть за рулем. Реконструкторы собираются и впредь пополнять свой парк. На очереди артиллерийское орудие и самый узнаваемый символ Второй Мировой войны – танк Т-34.