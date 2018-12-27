В Тяжинском районе спасатели подвели итоги работы за год

С профессиональным праздником спасателей поздравил первый заместитель главы Тяжинского муниципального района Анатолий Викторович Барков. Также со словами поздравления к коллегам обратился начальник Федерального государственного казённого учреждения «22 отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области», подполковник внутренней службы Максим Викторович Гарцуев.

За безупречное исполнение служебного долга, профессионализм и оперативность при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, качественное и эффективное решение задач в области повышения готовности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций лучшие работники были отмечены Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района, награждены памятной медалью «85 лет гражданской обороне».

Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов. Более 20 лет отработали в противопожарной службе района и находятся на заслуженном отдыхе начальник отряда Иван Иванович Тихонов, начальник караула Валерий Владимирович Мандрыкин, диспетчер Валентина Геннадьевна Шевченко, пожарные Василий Михайлович Бурак, Владимир Иванович Даниленко, Владимир Алексеевич Тихонов, Александр Васильевич Кузьменко, водители Владимир Александрович Букевич, Владимир Владимирович Максимов и Николай Николаевич Егоров.

Отработали более 20 лет и продолжают работать в противопожарном отряде: командиры отделений пожарно-спасательной части № 1 и № 2 Олег Владимирович Дягилев и Владимир Иванович Демешко, начальники караула Андрей Александрович Лорай и Александр Анатольевич Кравченко, пожарные Сергей Александрович Гасенко и Александр Михайлович Торгашов, водители Сергей Егорович Березуцкий, Александр Степанович Гуров, Сергей Георгиевич Гришин, Владимир Анатольевич Сычев, заместитель начальника отряда Александр Николаевич Фролов.

За отличие в службе почти 100 работников 22-го противопожарного отряда отмечены высокими наградами: 52 из них награждены медалью «Маршал Василий Чуйков», 33 имеют юбилейные медали МЧС России. Нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» награжден заместитель начальника пожарно-спасательной части № 2 Артем Владимирович Медведев, медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела» – ведущий инженер отряда Сергей Иванович Дзалбо. В этом году Почетной грамотой Министра МЧС России отмечен заместитель начальника части № 1 Андрей Николаевич Расторгуев.