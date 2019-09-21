В Тяжинском районе убрано более половины зерновых культур

Убрав более 10,2 тыс. гектаров, хлеборобы добились урожайности 22 центнера зерна с гектара. Страда проходит в сложных погодных условиях, осадки уже перекрыли месячную норму на 107 %. Это серьезно сказывается на качестве продукции и соответственно на цене за нее.

Урожайность озимых культур составила от 25 до 30 центнеров с гектара. В первые дни уборочной основной показатель качества – «число падения» имел значение первого класса. После дней с осадками его значение снизилось до минимума. Срываются сроки посева озимой пшеницы под урожай будущего года.

В животноводстве показатель продуктивности дойного стада составляет -11,5 кг на фуражную корову (плюс 1 кг к уровню прошлого года). Наибольшая прибавка надоев молока по-прежнему наблюдается в крестьянско-фермерском хозяйстве «Росликов С. В.» (бывшее ООО «Кутузова»). В хозяйствах района уже идёт подготовка животноводческих помещений к зиме.