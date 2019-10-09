В Тяжинском районе уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению снизился до 5,04 %
По состоянию на 17 сентября 2019 года уровень безработицы составлял 5,37 %. За период с 17 сентября по 9 октября 2019 года признано безработными 64 человека. Численность безработных граждан, состоящих на учете – 539 человек. Специалистами центра занятости населения Тяжинского района оказаны услуги: по профессиональной ориентации – 136 чел., психологической поддержке – 8 чел., социальной адаптации – 46 чел.
Из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы 1 человек трудоустроен в ЗАО «Тяжинское ДРСУ» по профессии (специальности) уборщик производственных и служебных помещений. На профессиональное обучение в Тяжинский агропромышленный техникум направлены 15 человек. Из них 3 чел. по курсу «1С Бухгалтерия» (безработные граждане), 1 чел. по курсу «1С Бухгалтерия» (женщина, воспитывающая детей до 3-х лет), 6 чел. по профессии (специальности) водитель автомобиля категории «Е», 5 чел. по профессии (специальности) водитель автомобиля категории «С».
Два выпускника образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы, состоящие на учете в качестве безработных, с помощью ЦЗН Тяжинского района воспользовались государственной услугой по организации стажировки. Данные граждане были трудоустроены по профессиям продавец непродовольственных товаров и экономист к индивидуальному предпринимателю Зинаиде Михайловне Тюриной.
Проведены мини-ярмарки вакансий ОСП УФПС Кемеровской области «Почта России», ООО «Тяжинское пиво», ООО «Розница К-1». Осуществлен выезд мобильной бригады центра занятости населения в село Тисуль. Перерегистрацию прошли 11 безработных граждан. Для 12 граждан пенсионного возраста проведена групповая консультация по профессиональной ориентации.
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