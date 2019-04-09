В Тяжинском районе в областном историческом диктанте приняли участие 66 человек

Организаторами диктанта, посвященного 300-летию открытия Кузбасса, выступили Кемеровский государственный университет, администрация Кемеровской области, Департамент образования и науки Кемеровской области, Комитет по вопросам образования, культуры и национальной политики Совета народных депутатов Кемеровской области, региональная Общественная палата.

Диктант проводился с целью популяризация исторического знания, повышения интереса к истории Кузбасса, формирования чувства патриотизма и ответственного отношения к культурному наследию предков.

В районе действовали две площадки – в Тяжинской средней школе № 1 и Итатской средней школе. В написании диктанта приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций района, депутаты, муниципальные служащие, педагоги, воспитатели дошкольных учреждений, ветераны.

Вопросы диктанта были посвящены истории Кузбасса, жизни и быту кузбассовцев, становлению промышленности региона, а также значимым событиям в истории Кемеровской области. Ряд вопросов был посвящён выдающимся людям Кузбасса. Результаты диктанта можно будет узнать на сайтах www.kemsu.ru , www.history.kemsu.ru .