В Тяжинском районе в погребе погиб пенсионер и трое спасателей

Житель Анжеро-Судженска украл велосипед и перекрасил его В мае 2017 года в дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступило сообщение о том, что со двора...

Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на шахте в Кузбассе Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил...

Новокузнечанин составил гоп-карту города Житель Новокузнецка Богдан Логунов составил гоп-карту города. В ней отображены абсолютно все районы...