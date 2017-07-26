В Тяжинском районе в погребе погиб пенсионер и трое спасателей

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Четыре сотрудника МЧС и следственно-оперативная группа прибыли в частный дом в Тяжинском районе, после того, как в погребе было обнаружено тело 75-летнего жителя.
Спасатели спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако вскоре перестали выходить на связь.
Прибывший второй отряд спасателей извлекли из погреба тела пенсионера и троих спасателей. Еще один спасатель был госпитализирован с признаками отравления угарным газом.
26/07/2017
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