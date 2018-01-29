В Тяжинском районе в рамках всероссийской патриотической акции «Снежный десант» работают студенты
В селе Новопокровка ребята из студенческого отряда «Астория» помогли ветеранам очистить от снега подворья и подходы к домам.Также участники патриотической акции провели с местными школьниками спортивные игры.
Вечером в Новопокровском сельском Доме культуры студенты дали концерт. Программа включала студенческие песни, юмористические сценки, инсценировки, пантомиму, танцы. Была затронута и тема Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе концерта были задействованы и зрители, дети и взрослые танцевали и шутили.
В конце выступления студенты поблагодарили организаторов за теплый прием. С ответным словом к участникам патриотической акции обратилась депутат Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения Зоя Васильевна Жигалева.
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