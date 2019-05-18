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В Тяжинском районе высажено 1460 деревьев и кустарников

В рамках Всероссийского дня посадки леса и акции «Живи, лес!» в лесопосадках приняло участие 332 человека. В поселке Тяжинский новые деревца появились возле газовой заправки «Сосновый бор» (улица Радищева), в парке «Молодежный» (улица Гагарина) и на Аллее депутатов (улица Рабочая). Для участников лесопосадок было организовано чаепитие.
В поселке Итатский 400 деревцев высажены на въезде в населенный пункт и на территории больницы. В селе Ступишино лесопосадки проведены у Дома ветеранов, в деревне Акимо-Анненка – в Парке Победы, в селе Тисуль – возле школы, в селе Кубитет – в Парке выпускников.

Экология
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/05/2019
Экология
Тяжин
Новости Кузбасса

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