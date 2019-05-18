В Тяжинском районе высажено 1460 деревьев и кустарников

15-летняя анжеросудженка ушла к другу и сказала, что не вернётся Полицейские выяснили, что незадолго до этого юная местная жительница ушла к своему знакомому, чтобы...

Экипаж Росгвардии врезался в иномарку на перекрестке в Новокузнецке Служебный автомобиль Росгвардии совершил ДТП с дорогой иномаркой в Новокузнецке, сообщает...

В Новокузнецке планируют объединить две школы в одну В администрации Новокузнецка прорабатывают вопрос о возможности объединения школ №8 и №98 в единое...