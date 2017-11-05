В Тяжинском районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Вспоминая Владимира Ильича Ленина…»
Организаторы посвятили ее 100-летию Октябрьской революции и 99-й годовщине со дня создания ВЛКСМ. На торжественном открытии выставки присутствовали ветераны партии и комсомола, учащиеся 9 класса Тяжинской средней школы № 1.
Выставку открыла ведущий методист центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Антонина Викторовна Волоскова. Присутствующие посмотрели видеофильм «Биография Владимира Ильича Ленина».
В экспозициях выставки представлены фотографии, документы, знамена, книги, портреты и бюсты вождя мирового пролетариата.
Своими воспоминаниями с участниками встречи поделились ветераны партии и комсомола Светлана Захаровна Грихина и Роберт Леонидович Хюссон.
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