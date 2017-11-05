В Тяжинском районном историко-краеведческом музее открылась выставка «Вспоминая Владимира Ильича Ленина…»

За звание «Народного участкового» борется правоохранитель из Кузбасса Начался финал всероссийского конкурса, проводимого МВД России, «Народный участковый».

В столице Кузбасса водитель Toyota Corolla сбил пешехода В Кемерове возле КемГУ водитель Toyota Corolla сбил пешехода. ДТП произошло 4 ноября в 18:10 на...

Большой затор образовался на улице Тельмана в Кемерове из-за ДТП В Кемерове на улице Тельмана в сторону Кировского перед железнодорожным переездом произошло два ДТП...