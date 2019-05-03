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В Тяжинском районном историко-краеведческом музее прошла встреча поколений «Земля Героев»

Провела встречу отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда Галина Николаевна Зубцова. Ее общий стаж работы – 45 лет, из них – 34 года библиотекарем в Тяжинской средней школе № 2.
Галина Николаевна рассказала о том, как сражались с врагом воины-сибиряки, воины-кузбассовцы в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Немало было сибиряков среди советских пограничников, вступивших в неравную схватку с фашистами ранним утром 22 июня 1941 года. Именно сибирские дивизии сыграли решающую роль в обороне Москвы. Воины-сибиряки сражались на всех фронтах.
Галина Николаевна рассказала о своем отце. В 1943 году 18-летним пареньком Николай Денисович Зырянов был призван на фронт. За форсирование Днепра был награжден орденом Красной Звезды. Награду командир вручил ему прямо в окопе. На Днепре сибиряк был ранен осколками мины, один из которых так и остался на всю жизнь в легком. Галина Николаевна прочитала написанное ею стихотворение «Он мой отец».
Владимир Николаевич Зырянов – родной брат Галины Николаевны, исполнил под гитару песню собственного сочинения «Ветераны». Учащийся 3 «А» класса Тяжинской средней школы № 2 Александр Жуков прочел стихотворение Николая Тихонова «Слово о 28 гвардейцах».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/05/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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