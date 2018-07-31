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В Тяжинском районном суде прошло официальное представление нового руководителя

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина председателем Тяжинского районного суда на шестилетний срок полномочий назначена Наталья Николаевна Кравченко.
Н. Н. Кравченко родилась в 1979 году. В 2001 году окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в должности юрисконсульта Анжеро-Судженского отделения сберегательного банка № 2356. В 2001-2002 годах работала помощником транспортного прокурора города Тайга.
С августа 2002 года Наталья Николаевна Кравченко была переведена на должность помощника прокурора города Анжеро-Судженска. В 2003-2007 годах работала в должности старшего помощника прокурора Яйского района. В 2007 году была назначена на должность судьи Анжеро-Судженского городского суда на трехлетний срок полномочий. С 2010 года исполняла обязанности федерального судьи Анжеро-Судженского городского суда.

Общество
Анжеро-Судженск
Тяжин
kuzbassnews.ru
31/07/2018
Общество
Анжеро-Судженск
Тяжин
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