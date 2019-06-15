В Тяжинском РДК «Юбилейный» чествовали медиков

С Днем медицинского работника собравшихся поздравили глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, главный врач Тяжинской районной больницы Денис Александрович Кузьмин и председатель профсоюзного комитета Тяжинской районной больницы Игорь Юрьевич Чухланцев.

13 июня в городе Кемерово состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Дня медицинского работника. Врач-эпидемиолог Тяжинской районной больницы Светлана Геннадьевна Железовская награждена медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей».

За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» с вручением денежной премии награжден заведующий отделением Тяжинской районной больницы Андрей Геннадьевич Чуваков. Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации с вручением денежной премии поощрены медицинская сестра участковая Тяжинской районной больницы Марина Викторовна Баутинова и заведующий отделением, врач Тяжинской районной больницы Болотбек Асанакунович Молдакунов.

Почетной грамотой Департамента охраны здоровья населения Кемеровской области с вручением денежной премии отмечены медицинские работники Тяжинской районной больницы – акушерка Татьяна Анатольевна Грачева, врач – стоматолог – терапевт Ольга Александровна Сметанина и операционная сестра Клавдия Леонидовна Шедько.

Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница»: врач-терапевт участковый Алена Сергеевну Геруцкая, врач рентгенолог Татьяна Николаевна Дяченко, врач – педиатр участковый Ольга Валентиновна Прусакова, медицинская сестра Любовь Александровна Воробьева, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер Инна Анатольевна Еремина, фельдшер скорой медицинской помощи Марина Николаевна Картавцева, фельдшер – лаборант Надежда Тимофеевна Качесова, медицинский регистратор Александр Петрович Мурашкин, медицинская сестра Галина Викторовна Усачева, медицинская сестра Елена Владимировна Фарина, медицинская сестра участковая Валентина Ивановна Шпенькова, уборщик служебных помещений Ирина Владимировна Булгина, ведущий бухгалтер Жанна Владимировна Домаренок, специалист по охране труда Алексей Владимирович Климов, водитель автомобиля Сергей Анатольевич Семин и главный врач Денис Александрович Кузьмин.

Почётной грамотой Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечены работники Тяжинской районной больницы: заведующая рентген кабинетом, врач – рентгенолог Любовь Николаевна Кириллова, медицинская сестра участковая Марина Анатольевна Камардина, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер Елена Валентиновна Брюханова. Также лучшие работники были награждены Почётными грамотами администрации Тяжинской районной больницы.

Подарки к празднику получили и молодые специалисты. Затем среди собравшихся состоялся розыгрыш лотереи. Три человека получили сертификаты на 2 тысячи рублей. Самодеятельные артисты и работники культуры подготовили для медиков творческие подарки – музыкальные и танцевальные номера.