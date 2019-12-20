В Тяжинском РДК «Юбилейный» открылся модернизированный кинозал

Это стало возможным благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура» при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Одна из важнейших задач проекта – создать условия для показа отечественных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек.

На модернизацию кинозала на безвозвратной основе выделено 5 миллионов рублей. Теперь тяжинцы смогут смотреть кинофильмы в 2D и 3D формате. Никому больше не придется специально ездить в города, для того чтобы сходить в кино.

Районный Дом культуры оснащен новейшей цифровой проекционной техникой. Так называемый «парящий» серебряный экран при помощи специальных очков позволит увидеть картинку в объемном формате. В комплект входит звуковое оборудование с системой многоканального звука, цифровой кинопроектор с объективом, предусмотренным специально для больших экранов (обеспечивает высокое качество демонстрируемого изображения).

Генеральный директор государственного автономного учреждения культуры Кемеровской области «Кузбасскино» Елена Николаевна Дудкина отметила, что регион занимает лидирующие позиции по кинофикации в России: «С 2015 года в области открыто 29 новых цифровых кинозалов. В этом году мы открыли кинотеатры в Кемеровском, Крапивинском и Тяжинском районах. Кроме того до конца года они появятся в Прокопьевске, Промышленновском, Ижморском и Таштагольском районах».