В Тяжинском РДК «Юбилейный» открылся музей театра

Здесь представлены экспозиции из полюбившихся зрителям спектаклей Тяжинского народного театра «Лица» и молодежной театральной студии «поМОСТ». На экскурсии режиссер театра Марина Георгиевна Чипилева раскрывает многие секреты театрального искусства. Здесь можно узнать, из чего изготовлен Золотой Дуб, и даже примерить двухметровую бороду Карабаса Барабаса. В театральных экспозициях чудеса на каждом шагу, и каждый желающий может погрузиться в эпоху, например, Древней Руси.

Первыми в музее театра побывали постоянные посетители спектаклей – учащиеся 5 класса Тяжинской средней школы № 1. Познавательно-развлекательная экскурсия это еще и возможность попробовать свои силы в профессиях актера, суфлера, костюмера, гримера, постижера. Ребята получили огромное удовольствие от участия в настоящем актерском тренинге, где развивали голосо-речевые данные.

Большой интерес у посетителей музея вызвали выставочные экспонаты из спектакля «Золотой Ключик или приключения Буратино». В атрибутах спектакля «Две стрелы» внимание экскурсантов привлекло оружие пещерных людей, их боевая экипировка. Взрослые посетители музея интересуются тематикой спектаклей «Мой Высоцкий», «Жизнь прекрасна!». Экскурсии завершаются фотосессией в декорациях спектаклей, в сценических костюмах.