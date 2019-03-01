Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском РДК «Юбилейный» открылся музей театра

Здесь представлены экспозиции из полюбившихся зрителям спектаклей Тяжинского народного театра «Лица» и молодежной театральной студии «поМОСТ». На экскурсии режиссер театра Марина Георгиевна Чипилева раскрывает многие секреты театрального искусства. Здесь можно узнать, из чего изготовлен Золотой Дуб, и даже примерить двухметровую бороду Карабаса Барабаса. В театральных экспозициях чудеса на каждом шагу, и каждый желающий может погрузиться в эпоху, например, Древней Руси.
Первыми в музее театра побывали постоянные посетители спектаклей – учащиеся 5 класса Тяжинской средней школы № 1. Познавательно-развлекательная экскурсия это еще и возможность попробовать свои силы в профессиях актера, суфлера, костюмера, гримера, постижера. Ребята получили огромное удовольствие от участия в настоящем актерском тренинге, где развивали голосо-речевые данные.
Большой интерес у посетителей музея вызвали выставочные экспонаты из спектакля «Золотой Ключик или приключения Буратино». В атрибутах спектакля «Две стрелы» внимание экскурсантов привлекло оружие пещерных людей, их боевая экипировка. Взрослые посетители музея интересуются тематикой спектаклей «Мой Высоцкий», «Жизнь прекрасна!». Экскурсии завершаются фотосессией в декорациях спектаклей, в сценических костюмах.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
01/03/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Два человека погибли в ДТП на трассе Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий
По предварительной информации, на участке трассы К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в...
Игроки «Звезды» сняли видео к стартующему плей-офф
Накануне встречи игроки записали промо-ролик.
Видео момента ДТП: машина на полной скорости сбила кемеровчанку
В Кемерове на бульваре Строителей, напротив корпуса КемГУ (ранее – КемТИПП), легковушка на полной...
Девушки-полицейские поучаствовали в конкурсе красоты в Новокузнецке
В Новокузнецке среди прекрасных представительниц внутренних органов прошел отборочный этап конкурса...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus