В Тяжинском РДК «Юбилейный» прошло расширенное аппаратное совещание

Глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин подвел итоги года. Был рассмотрен ряд вопросов по работе служб в период новогодних праздников: «О готовности коммунальных служб, служб жизнеобеспечения, готовности аварийных бригад и наличии аварийного запаса материалов», «О культурно-массовых мероприятиях», «Об охране общественного порядка и мерах антитеррористической защищенности во время проведения массовых мероприятий», «О мерах по антитеррористической защищенности предприятий и учреждений», «Организация работы ДНД в праздничные дни», «Требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий», «О графике работы районной больницы, обеспеченности лекарствами и средствами первой медицинской помощи в период новогодних праздников», «О работе потребительского рынка в предновогодние дни и праздники, обеспечение населения продуктами первой необходимости», «О работе общественного транспорта, графике выхода автобусов на линии в новогодние праздничные дни», «Основные требования к автобусам при перевозке детей», «О мерах предосторожности при перевозке детей школьными автобусами».

За получение наивысшей продуктивности в молочной отрасли района – более 5000 кг. на фуражную корову, Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии был награжден председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» Георгий Константинович Артемьев.

За особые достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за 2018 год Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждены слесарь по котельным МУП «Комфорт» Александр Александрович Дайнес, учитель русского языка и литературы Тяжинской средней школы № 1 Светлана Михайловна Денисенко, культорганизатор отделения дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района Ольга Борисовна Коконова, старшая медицинская сестра хирургического отделения Тяжинской районной больницы Алена Анатольевна Крылова, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Глория» Валерий Валерьевич Мотовилов, глава Тяжинского городского поселения Николай Александрович Петраков, режиссер по работе с молодежью районного Дома культуры «Юбилейный» Ольга Викторовна Петракова, индивидуальный предприниматель Константин Иванович Рапана и директор общества с ограниченной ответственностью «Усманова Асма Шакуровна» Асма Шакуровна Усманова.

За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее световое оформление здания среди предприятий всех форм собственности» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждён коллектив общества с ограниченной ответственностью «Орион» (директор Евгений Фатыхович Галямов). За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее световое оформление здания в социальной сфере» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждён коллектив Тяжинской районной больницы (главный врач Денис Александрович Кузьмин). За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее снежное оформление частного сектора» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручение денежной премии награждён житель посёлка Тяжинский Александр Серафимович Яковлев.

Также в районном Доме культуры «Юбилейный» чествовали юбиляров. Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района награждены директор Тяжинской централизованной библиотечной системы Елена Ивановна Дурнова, начальник архитектурно-строительного отдела администрации Тяжинского муниципального района Александр Викторович Щеглов, водитель администрации Тяжинского муниципального района Андрей Иванович Тихонов, и. о. начальника Тяжинской станции по борьбе с болезнями животных Анна Федоровна Матюшенко, заведующая Тисульским детским садом «Лесовичок» Татьяна Александровна Гросс, главный специалист централизованной бухгалтерии по отрасли «Образование» Лариса Викторовна Никонова, заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» Наталья Викторовна Тихонова.

Также Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального района отмечены заведующая отделом районного Дома культуры «Юбилейный» Тамара Ивановна Фоминых, генеральный директор закрытого акционерного общества «Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление» Сергей Дмитриевич Григорович, заведующая отделом обслуживания Тяжинской центральной районной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова Тяжинской централизованной библиотечной системы Елена Александровна Коверзюк, преподаватель детской школы искусств № 31 Лариса Ивановна Титова, заместитель начальника пожарно-спасательной части № 2 Федерального государственного казенного учреждения «22 отряд ФПС по Кемеровской области Артем Владимирович Медведев.

Затем Дед Мороз и Снегурочка поздравили участников расширенного аппаратного совещания с Новым годом. Представители художественной самодеятельности выступили с небольшой праздничной концертной программой.