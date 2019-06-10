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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялась концертная программа «Алиса в Зазеркалье»

Перед зрителями развернулась увлекательная история поисков таинственно пропавшей в «Песенном королевстве» героини сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Коварные планы Шахматной королевы и её помощника разрушили отважный Шляпник, задумчивый Чеширский кот, веселые Труляля и Траляля, а также жители «Песенного королевства».
В концертной программе «Алиса в Зазеркалье», посвященной 25-летию студии детской эстрадной песни «Алиса», приняли участие солисты, а также вокальные ансамбли «Радуга» и «Очаровашки» отделения эстрадного пения детской школы искусств № 31. Юные вокалисты радовали зрителей своим эмоциональным и выразительным пением, а так же яркими сценическими костюмами. Зрители, в свою очередь, стали участниками эстрадного шоу с использованием световых и видеоэффектов. Полноправными участниками праздника стали танцевальные коллективы «Эдельвейс» и «Созвездие».
Начальник Управления культуры администрации Тяжинского муниципального района Надежда Николаевна Кузьмичева поздравила преподавателей отделения эстрадного пения ДШИ № 31 с юбилейной датой: преподавателя эстрадного пения Татьяну Владимировну Астраханцеву, режиссера-постановщика Алексея Васильевича Суханова, звукорежиссера и автора видеопроекта концертной программы Константина Николаевича Петрова, а также хореографа студии Надежду Айдаровну Богданову.
Директор детской школы искусств Татьяна Владимировна Астраханцева выразила слова благодарности в адрес создателей студии Евгения и Ольги Загорских, а также вручила памятные сувениры основателю студии и преподавателям отделения.
Юбилейный концерт состоялся при поддержке администрации ДШИ №31, администрации РДК «Юбилейный», а также родителей участников студии детской эстрадной песни «Алиса».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/06/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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