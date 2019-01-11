В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся детский рождественский концерт

В праздничной концертной программе «Рождественский подарок», приняли участие лучшие детские коллективы художественной самодеятельности поселка.

Своим творчеством земляков порадовали участники театра танца «Весна», солисты образцового коллектива эстрадной студии «Квинта» районного Дома культуры «Юбилейный», танцевальный коллектив «Созвездие» Тяжинского ЦДО, танцевальный коллектив «Карамельки» клуба парка культуры и отдыха, эстрадная студия «Алиса», а также солисты фольклорных ансамблей детской школы искусств № 31.

В зале царила праздничная атмосфера. Всех собравшихся на рождественский концерт поздравили сказочные волшебники – Дед Мороз и Снегурочка.