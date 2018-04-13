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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся фестиваль детского творчества среди воспитанников детских садов
В фестивале «Букет детских улыбок» приняли участие театр танца «Весна», детская эстрадная студия «Квинта» и воспитанники детских садов района. Ребята представили свое творчество в различных номинациях: «Вокал – соло» и «Вокальные ансамбли», «Наш родной Кузбасс», «Детский оркестр», «Оригинальный жанр», «Хореография».
Всем участникам фестиваля были вручены Благодарственные письма главы Тяжинского муниципального района и сладкие подарки.
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