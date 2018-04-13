В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся фестиваль детского творчества среди воспитанников детских садов

Кабмин расширил круг получателей пособий в связи с пожаром в Кемерове Правительство России расширило круг получателей пособий в связи с гибелью людей в результате пожара...

Власти Новокузнецка отменили салют 9 мая из-за пожара в «Зимней вишне» Власти Новокузнецка отказались от салюта в День Победы.

Суд отклонил жалобу на арест экс-главы кемеровского Госстройнадзора По версии следствия, экс-глава кемеровского Госстройнадзора не приняла мер по пресечению...