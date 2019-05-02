В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся конкурс «Мисс школьница-2019»

В конкурсе приняли участие семь обучающихся школ района: Анастасия Шатерник (Тяжинская средняя школа № 1), Арина Григорова (Тяжинская средняя школа № 1), Арина Баутинова (Тяжинская средняя школа № 3), Татьяна Сергеева (Тяжинская средняя школа № 2), Полина Логинова (Тяжинская средняя школа № 3), Елизавета Вайдурова (Итатская средняя школа), Елизавета Алушкина (Нововосточная средняя школа).
Конкурсантки представили вниманию зрителей визитную карточку «Моя школа - страна чудес», презентацию авторского проекта школьной формы «Юный модельер-фантазер». Также они участвовали в театральном конкурсе «Мой мир – театр», продемонстрировали выпускной наряд и мастерство вальсирования.
Конкурс оценивало справедливое и строгое жюри: председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, директор детской художественной школы № 13 Дмитрий Михайлович Тарасенко, председатель общественного совета при главе Тяжинского муниципального района Евгений Викторович Шибрин, директор районного Дома культуры «Юбилейный» Сергей Анатольевич Куличков, депутат Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Андрей Викторович Чекменев, начальник отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района Алена Александровна Артемьева.
По итогам конкурса участницам были присвоены титулы: «Мисс артистичность» – Полина Логинова, «Мисс творчество» – Татьяна Сергеева, «Мисс талант» – Арина Баутинова, «Мисс загадка» – Елизавета Алушкина, «Мисс улыбка» – Анастасия Шатерник, «Мисс обаяние» – Арина Григорова. Победительницей конкурса «Мисс школьница-2019» стала Елизавета Вайдурова.
Конкурсантки был награждены Почетными грамотами главы Тяжинского муниципального района и памятными подарками. Финансовую поддержку в проведении конкурса оказали индивидуальные предприниматели Валерий Анатольевич Росликов, Андрей Викторович Чекменев и Кристина Алексеевна Клишина.
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