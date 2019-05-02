В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся конкурс «Мисс школьница-2019»

В Кузбассе без вести пропал школьник В Прокопьевске без вести пропал 16-летний Юрий Затулюк. 27 апреля школьник ушёл из дома и до сих...

В Кемерове машину «намотало» на столб Серьезная авария случилась в ночь на 1 мая на Кузнецком проспекте в областной столице.

В Кировском районе Кемерова полыхали три дома По словам местных жителей, возгорание на улице Крылова началось в мусорном контейнере, а затем...