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В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся семейный конкурс

В районном конкурсе «Искусство быть семьей», проведённом в рамках месячника «Отчий дом», приняли участие многодетные семьи Татьяны Игоревны и Виктора Викторовича Василенко из села Борисоглебское, Татьяны Николаевны и Анатолия Анатольевича Худайбердиевых из деревни Георгиевка, Алексея Леонидовича и Полины Владимировны Чертковых из посёлка Итатский, Лилии Ахмадовны и Максима Павловича Беличенко, Антонины Анатольевны и Алексея Сергеевича Меновщиковых из посёлка Тяжинский.
Каждая семья представила визитную карточку «Моя семья» и презентацию на тему «Семейное хобби». Семья Василенко удивила многообразием связанных руками Татьяны Игоревны вещей и вкусным тортом. Семья Чертковых – прекрасными фотографиями, профессиональным пением и игрой на музыкальных инструментах. Семья Беличенко – творческими способностями и редкими коллекциями. Семья Худайбердиевых – роскошными театральными костюмами, обилием цветов, сделанных из разных материалов и изысканным тортом. Ну, а зажигательное исполнение цыганского танца – просто заворожило всех.
Для детей был проведён конкурс рисунков «Дом моей мечты», по итогам которого родителям было необходимо найти рисунок именно своего ребенка. А пока дети переносили свою мечту на бумагу, родители говорили о том, действительно ли быть семьей – это искусство.
Для мам и пап, присутствовавших в зале, прозвучали музыкальные подарки в исполнении вокальной студии «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования и фольклорного ансамбля «Росинка» районного Дома культуры «Юбилейный».
Благодарственные письма и памятные сувениры участникам конкурса вручила директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Оксана Васильевна Карабанова. Также конкурсанты получили подарки от глав поселений, женсовета Тяжинского городского поселения и коллектива Тяжинской средней школы № 3. Завершился конкурс совместным чаепитием.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/12/2018
Культура
Тяжин
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