В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся турнир знатоков экологии

Ухудшение видимости из-за дыма ожидается в Кузбассе Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупредили кузбассовцев об ухудшении видимости 28 ноября...

В Новокузнецке ожидаются морозные выходные Днём в городе потеплеет до -13 градусов Цельсия. В городе синоптики обещают солнце. В субботу, 28...

Замгубернатора Кузбасса по транспорту заявил, что «Питеравто» не использует чужие автобусы Замгубернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил,...