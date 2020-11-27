В Тяжинском РДК «Юбилейный» состоялся турнир знатоков экологии

В состязаниях приняли участие учащиеся 9 «А» класса Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова. Ребята успешно прошли все турнирные испытания: «Разминка», «Экологическая викторина», «Игра в «прятки», «Конкурс капитанов» и другие. Мероприятие прошло с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
27/11/2020
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