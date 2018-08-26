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В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошла детская познавательно-развлекательная программа

В рамках программы «Библиодворик» юные читатели отправились в путешествие по сказкам, в ходе которого принимали участие в конкурсах и аттракционе «Доберись до колобка», отвечали на вопросы викторины и собирали из пазлов иллюстрации к сказкам.
Приятным сюрпризом для детей стал неожиданно появившийся «Волшебный сундучок». Ребята находили в нем различные предметы и отгадывали, из какой они сказки.
Затем библиотекарь Тяжинской центральной детской библиотеки Светлана Александровна Труханова познакомила ребят с выставкой книг «По страницам сказок». За участие в познавательно-развлекательной программе «Раз, два, три! В мир сказки попади!» дети получили сладкие призы и закладки для книг.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/08/2018
Культура
Тяжин
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