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В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло очередное заседание клуба «Молодая семья»

Психолог Анна Владимировна Рябова провела встречу по теме «Формула семейного счастья» в форме тренинга.
Молодые родители размышляли над понятием семья, проводили аналогии, анализировали микроклимат собственной семьи. Затем, посмотрев видеоролик «Дети говорят о семье», они составили портрет идеальной жены и идеального мужа. Также участники клуба вспомнили пословицы и поговорки о супружеских взаимоотношениях и вывели формулу счастья.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/07/2017
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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