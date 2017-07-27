В Тяжинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошло очередное заседание клуба «Молодая семья»

Разыскивается водитель ВАЗа, который сбил кемеровчанку на остановке и уехал с места ДТП По словам кемеровчанки, после удара жeнщина упала и потeрял сознание. Когда она очнулась, сбивший...

Фото: в Кемерове эвакуировали автовокзал 27 июля днём в Кемерове эвакуировали автовокзал. На фото, опубликованном в Сети, запечатлено, что...

В Кемерове ищут хозяев потерявшейся собаки В редакцию VSE42.Ru обратилась кемеровчанка c просьбой помочь найти хозяев потерявшейся собаки. По...