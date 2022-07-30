В Тяжинском СРЦдН состоялась беседа с ребятами о правилах поведения на водоемах

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних встретились с заместителем начальника 1-ой пожарно-спасательной части 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Андреем Николаевичем Расторгуевым.

Так, дети узнали, что при выезде на реки, озера необходимо взять с собой спасательные жилеты или круги, не заходить в глубокие места. Даже на мелководье необходимо, чтобы за детьми присматривал взрослый человек. Затем был проведен опрос по правилам безопасности на водоемах. При этом ребята показали отличные знания и умение ориентироваться в сложных ситуациях.