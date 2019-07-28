В Тяжинском загородном лагере отдыха «Олимпиец» отдохнули 52 подростка

Росстат рассказал о среднем заработке учителей и врачей в Кузбассе По данным аналитиков, за первые шесть месяцев текущего года в медучреждениях Кузбасса средний...

Рок-фестиваль в Кемерове произвел фурор Впечатлениями посетители феста активно делятся в соцсетях. Накануне в столице Кузбасса состоялся...

Кузбассовец лишился денег из-за разговора о 10 млн рублей Как выяснили правоохранители, ранее мужчине позвонила незнакомая женщина и представилась юристом из...