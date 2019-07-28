В Тяжинском загородном лагере отдыха «Олимпиец» отдохнули 52 подростка

Для ребят каждый день был насыщен событиями. Это фотокросс, спортивный квест, встречи с представителями ГИБДД, районного Дома культуры «Юбилейный» и многое другое. С акцией «В будущее - без вредных привычек» в лагерь приезжали работники Тяжинской центральной районной библиотеки имени Николая Ивановича Масалова и волонтеры.
28/07/2019
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